Alumnos armados en Tucumán: tras el pibe que disparó en clase, otra menor fue con un revólver

Una nena, de 12 años, fue armada a una escuela en Tucumán y se trata de un segundo episodio de estas características en la semana, luego del caso del chico, de 14, que también acudió a cursar con una pistola, la cual disparó en plena clase de historia. Hay temor en toda la provincia.

La alarmante situación fue advertida por la directora de la institución, quien se comunicó de inmediato con el Sistema Integrado de Emergencias (SIE 911). Según informó, una alumna que cursa primer año, tenía en su poder un arma de fuego calibre .22 corto.

Puntualmente, se desplegó un importante operativo policial de urgencia este jueves, cerca de las 10, en la Escuela Media de Los Gutiérrez. Medios locales detallaron que la intervención se realizó en el establecimiento educativo ubicado sobre la Ruta Provincial 304, a la altura del kilómetro 10,5.

Ante el alerta, los efectivos de la Patrulla Motorizada de Alderetes, a cargo del subcomisario Martín Brito, arribaron al lugar. Luego, el personal policial aseguró las instalaciones y mantuvo entrevistas con las autoridades escolares para avanzar con las actuaciones correspondientes.

"Ante la alerta, las autoridades activaron el protocolo, hubo respuesta de la policía y seguridad del municipio. Es un hecho de trascendencia pública muy importante, más que nada porque es una nena de 12 años", afirmó el comisario a cargo del caso ante los medios presentes.

Como resultado del operativo, la policía secuestró un revólver y municiones. Mientras tanto, la menor quedó a disposición de la Justicia junto a sus padres.

Las autoridades permanecieron gran parte de la mañana en el establecimiento para cumplimentar las medidas de rigor. Allí intervinieron integrantes de la Comisaría de Alderetes, bajo la supervisión de la Unidad Regional Este y la Dirección de Monitoreo 911.

Al ser una menor de edad, la imputada es acompañada por sus tutores legales y en la investigación intervendrá un cuerpo especializado en criminología y balística.

Una nena de 12 años fue armada a una escuela en Tucumán.

El otro caso que conmociona a la provincia

Por otra parte, tal y como se informó, el martes pasado, un adolescente, de 14 años, entró con un arma de fuego a la Escuela Congreso de San Miguel de Tucumán y efectuó un disparo en plena clase de historia. Milagrosamente el proyectil no alcanzó a herir a nadie y quedó alojado en una mampostería del aula.

Los momentos previos al disparo quedaron registrado en imágenes que comenzaron a circular entre los propios alumnos y en redes sociales. Allí se observa al menor mientras manipulaba el arma y colocaba las balas en el tambor. Poco después, realizó un disparo dentro del salón.