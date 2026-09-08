Amplían la investigación contra Fernando Cerimedo en Bolivia: lo acusan de lavado de activos y usurpación de funciones

El Ministerio Público de Bolivia amplió la acusación penal contra el consultor argentino Fernando Cerimedo. La medida suma nuevos delitos al expediente inicial por el cual el ex asesor de Javier Milei cumple prisión preventiva.

El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, precisó que la causa radicada en la capital boliviana se instruyó originalmente por enriquecimiento ilícito, "razón por la cual guarda detención preventiva en una cárcel pública", señaló.

"Así también se ha ampliado la investigación por otros hechos penales, entre ellos, usurpación de funciones, legitimación de ganancias ilícitas y otros", informó el fiscal.

Cerimedo fue trasladado a una prisión de máxima seguridad.

En paralelo a su presente complicado en el frente judicial, Cerimedo fue trasladado desde el Centro de Rehabilitación Santa Cruz -conocido como el penal de Palmasola- hacia la prisión de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, en la ciudad de La Paz.

A su arribo al complejo penitenciario, el argentino fue derivado al área de Sanidad para la realización de las evaluaciones médicas protocolares.

De acuerdo con las disposiciones vigentes del régimen penitenciario, permanecerá en aislamiento preventivo durante un lapso de siete días.

En el transcurso de las primeras horas en la unidad de alta seguridad, el abogado del imputado ingresó a la cárcel para reunirse con su representado y continuar trabajando en la estrategia defensiva frente a los nuevos cargos formulados.

La detención inicial a Cerimedo se concretó en el penal de Palmasola derivó de una medida cautelar dictada el 21 de agosto. En esa instancia, la Justicia ordenó la prisión preventiva por el plazo de 180 días en el marco de la investigación iniciada por el presunto intento de feminicidio contra Nadia Beller, su ex pareja.

Luego, el 29 de agosto, un juzgado cautelar dispuso una segunda medida de detención preventiva por un período adicional de seis meses.