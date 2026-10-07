Aníbal Lotocki volvió a declarar ante la Justicia y defendió sus tratamientos estéticos: "El metacrilato era la vedette del momento"

Aníbal Lotocki volvió a declarar ante la Justicia en el marco del juicio que se lleva adelante por las presuntas lesiones graves a cinco mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos en su clínica.

Durante la exposición, el acusado buscó explicar cómo trabajaba y se refirió al metacrilato, una de las sustancias que utilizaba en sus intervenciones y que se comprobó que genera prejuicios en la salud.

Aníbal Lotocki volvió a declarar ante la Justicia en el marco del juicio por las lesiones graves denunciadas por cinco mujeres.

La nueva declaración de Aníbal Lotocki

Durante su exposición, Lotocki sostuvo que a partir de la década de 1990 se produjo un cambio en el acceso a los procedimientos estéticos y que sectores que anteriormente no recurrían a ellos comenzaron a interesarse por diferentes alternativas.

En ese contexto, señaló que las prótesis y sustancias inyectables más económicas comenzaron a ganar terreno. "La clase media quería acceder a la estética y empezó a buscar estos productos para sustraer arrugas", afirmó.

Fue entonces cuando se refirió específicamente al uso del metacrilato y aseguró que, en aquel momento, había ganado popularidad dentro del sector: "El metacrilato era la vedette del momento".

De esta manera, Lotocki intentó contextualizar y defender el uso de estas sustancias, al sostener que formaban parte de las opciones disponibles dentro de la medicina estética de aquella época.

Durante su exposición, Lotocki defendió el uso del metacrilato y aseguró que era "la vedette del momento" en los procedimientos estéticos.

¿Por qué Aníbal Lotocki volvió a ser juzgado?

La declaración se produjo en el marco del juicio por las lesiones graves denunciadas por cinco mujeres que se sometieron a diferentes procedimientos realizados por Lotocki.

Antes de que el acusado tomara la palabra, declaró Paola Auzmendi, una de las denunciantes, quien brindó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n.º 17.

Fue la primera de las víctimas en declarar en esta instancia del proceso, aunque hasta el momento no trascendieron públicamente detalles sobre el contenido de su declaración.

El acusado brindó explicaciones sobre las sustancias que utilizaba y buscó contextualizar su uso dentro de las prácticas estéticas de décadas anteriores.

Cabe destacar que este proceso es independiente de la causa por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, por la que Lotocki ya fue condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.

Además, el profesional enfrenta en este mismo debate la acusación por el homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, quien murió en 2021 luego de someterse a una intervención en una clínica del barrio porteño de Caballito.