Antecedentes de Callejero Fino: la historia de su arresto y la tobillera electrónica

Nuevamente en el foco de los casos policiales tras su reciente detención. El cantante Simón Nattanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, atravesó una etapa clave de su vida marcado por una causa judicial por el delito de robo agravado, un hecho que derivó en una condena de seis años de prisión domiciliaria en su casa de Presidente Derqui, en el partido de Pilar.

Fue durante ese período de encierro, mientras llevaba la tobillera electrónica, donde el artista transformó su habitación en un estudio improvisado para componer y grabar las canciones que luego lo llevarían a la popularidad masiva.

El origen del caso judicial y la condena

El episodio policial que cambió el rumbo de su vida ocurrió en su juventud, cuando fue detenido tras participar en un hecho delictivo.

La Justicia determinó su responsabilidad penal en la causa y le otorgó el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico, medida que debió cumplir durante seis años consecutivos sin la posibilidad de salir de su domicilio ni realizar presentaciones públicas en vivo.

Durante ese tiempo, las limitaciones de movilidad impuestas por el Poder Judicial moldearon su dinámica de trabajo.

El músico comenzó a componer y a difundir sus temas a través de redes sociales y plataformas digitales, donde compartía videos grabados en el patio y en los ambientes de su propia vivienda.

De la prisión domiciliaria al Luna Park

La finalización de la condena y el retiro del dispositivo de control coincidieron con la consolidación de su carrera en la R-420.

Tras recuperar la libertad de circulación, el intérprete de "Tu Turrito" pudo realizar sus primeras giras en vivo por boliches y estadios de la Ciudad de Buenos Aires, alcanzando escenarios como el Estadio Luna Park y el Movistar Arena.

El recorrido legal del artista permaneció como un elemento recurrente en sus entrevistas, donde suele abordar el impacto que tuvo el encierro en su proceso creativo y cómo la música funcionó como una vía de reinserción en la industria de la música urbana.