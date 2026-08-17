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Lunes, 17 de agosto de 2026

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A OSCURAS

Apagón en La Plata: se prendió fuego una central eléctrica y hay miles de vecinos sin luz

El incendio comenzó alrededor de las 3 en la estación situada sobre 9, entre 527 y 528. Las zonas afectadas.

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Un incendio se desató este lunes a la madrugada en una central eléctrica de Edelap ubicada en Tolosa y dejó sin luz a amplios sectores de La Plata y localidades cercanas.

El fuego comenzó alrededor de las 3 en la estación situada sobre 9, entre 527 y 528, a raíz de una falla en uno de los transformadores de la instalación.

La emergencia generó una fuerte interrupción del servicio. Entre las zonas afectadas se encuentran Tolosa, Ensenada y parte de Gonnet. Además, se reportó que unos 10 kilómetros de la Autopista Buenos Aires-La Plata permanecían sin iluminación.

Ante la magnitud del siniestro, al menos cuatro dotaciones de Bomberos y dos cisternas fueron destinadas al lugar para contener las llamas y, posteriormente, iniciar las tareas de enfriamiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, antes del apagón generalizado se habían registrado cortes puntuales vinculados con trabajos de reparación. Posteriormente, la situación derivó en una interrupción masiva del suministro, que inicialmente habría estado relacionada con un sobrecalentamiento en la estación eléctrica.

La emergencia también provocó la explosión de un transformador y la posterior caída de dos columnas de transformadores, lo que agravó las consecuencias sobre la red y extendió el corte a distintos puntos de la región.

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