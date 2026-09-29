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Martes, 29 de septiembre de 2026

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ASESINO

Cayó un femicida: estaba herido de bala y lo descubrieron porque había robado en una vivienda

El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y al individuo, de 26 años, lo apodan El Polaquito. A la víctima la habían asesinado de un tiro en la cabeza.

Fernando Vázquez
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Un ladrón, apodado El Polaquito, que era buscado por el femicidio a disparos de una mujer, de 45 años, fue detenido por los pesquisas policiales al ser sorprendido herido de bala en una pierna tras haber robado en una vivienda, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. El asesinato había sido perpetrado días pasados, en la misma zona.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 26 años, era requerido por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Sonia Mariela Villagra.

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Según agregaron los informantes, el sujeto resultó apresado por los servidores públicos del Comando Patrulla (C.P.) en el cruce de Alsina y Reservistas Argentinos, quienes lo hallaron con un impacto de proyectil de arma de fuego en el tobillo derecho, incautándose en su poder una pistola Bersa Thunder Pro nueve milímetros, con siete municiones en el cargador y la inscripción Policía Federal Argentina (P.F.A.).

Trascendió que, minutos antes, el malviviente y otros asaltantes, luego de violentar una ventana, habían robado varios objetos de valor (entre ellos una campera deportiva) de una finca situada en calle Reservistas Argentinos al 2400, en la esquina con Domingo Faustino Sarmiento, en la que reside una mujer, de 55 años. Al requisar el lugar, se incautaron algunos de los elementos que fueron sustraídos, y otra pistola de igual marca y calibre, la cual tenía doce municiones en el cargador.

El aprehendido debió ser internado

A raíz de lo ocurrido, al delincuente aprehendido se lo llevó al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, donde fue internado fuera de peligro y a disposición de la Unidad Funcional N° 8, correspondiente a los tribunales locales.

Miembros de la comisaría primera del distrito investigan lo sucedido.

Así fue el femicidio

De acuerdo a lo difundido, el femicidio de la víctima, que aconteció a las 20 del 11 de septiembre, se produjo cuando la mujer, su pareja y un amigo se hallaban en la intersección de San Pablo y San Cayetano.

En dichas circunstancias un joven arribó al mencionado lugar y le disparó un certero balazo a Villagra, para de inmediato darse a la fuga y esconderse en el vecindario.

A la mujer atacada la debieron conducir, de urgencia, al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, donde finalmente perdió la vida.

La mujer fue baleada en la cabeza

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a esa occisa y determinaron que presentaba un impacto de arma de fuego en el cráneo; a la vez que, al requisar el escenario del delito, incautaron la vaina servida de una pistola nueve milímetros.

La hipótesis del crimen

Hasta el momento, se cree que Villagra conocía al victimario; en tanto que se descartó una tentativa de asalto callejero.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado por ser perpetrado por un hombre contra una mujer", la doctora Luisa Pontecorvo, fiscal de la Unidad Funcional N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

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