Apresaron a cómplices de ladrón que fue asesinado a palazos en un intento de robo

Un hombre, de 31 años, y una mujer, de 21, fueron detenidos en las últimas horas acusados de haber sido cómplices de un supuesto ladrón que murió al ser agredido a palazos en la cabeza por una mujer, al presuntamente intentar perpetrar un asalto en una vivienda. El asesinato se registró en julio en el oeste de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que las mencionadas diligencias se realizaron como consecuencia de la muerte de Omar Horacio Bourlot, de 36 años.

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Según indicaron los informantes, los sospechosos resultaron apresados como saldo de un allanamiento efectuado por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona en una casa, situada en la calle Las Margaritas al 500, casi en el cruce con Las Madreselvas, en base a las directivas impartidas por el doctor Germán Emanuel Pettoello, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 10.

De acuerdo a los trascendidos, al requisar el inmueble, los uniformados consiguieron incautar dos pistolas (una Bersa Thunder 40 y otra Tala 22 largo, ambas con las numeraciones limadas).

Así fue el crimen

Tal lo publicado en su momento, el hecho ocurrió el 4 de julio y se descubrió cuando las autoridades recibieron una denuncia, la cual hacía referencia a una persona que habría sido herida de bala en la calle 351 Bis, entre Los Claveles y Los Lotos, en la zona conocida de manera tradicional como Las Casitas, en el Barrio Santa Marta.

Al arribar al lugar, los miembros del Comando Patrulla (C.P.) hallaron al sujeto, a quien se lo debió llevar al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde finalmente falleció luego de 17 días de agonía y tras padecer graves heridas en la región del cráneo.

Atacado a palazos

A raíz de lo acontecido, los funcionarios de la comisaría primera del distrito certificaron que el hombre, en compañía de un cómplice, habría tratado de llevar a cabo un asalto en un domicilio, oportunidad en que resultó atacado a palazos. En base a los datos aportados al sumario, los investigadores policiales apresaron a una joven, de 25 años, sindicada como la persona que golpeó al presunto malviviente.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, lograron determinar que Bourlot murió por las heridas que sufrió en la región del cráneo.

Interviene en esta causa penal, que en un principio se había caratulado "Tentativa de homicidio y robo agravado por efracción" y que luego se recaratuló "Homicidio", el magistrado Federico Guillermo Oliva, titular del Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Antecedente

Consta en el expediente que Bourlot era requerido como consecuencia de una orden de captura emitida el 12 de junio por "Desobediencia y amenazas", en un expediente tramitado por la Ayudantía Fiscal de la zona.

Por F.V.

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