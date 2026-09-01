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Martes, 1 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
HOMICIDA

Cayó el sospechoso de matar a un joven a balazos para robarle la moto

El caso había ocurrido en agosto en el oeste del Gran Buenos Aires y la víctima era un muchacho de 19 años, que era padre de una beba de siete meses. Las autoridades policiales buscan a otro sospechoso.

Fernando Vázquez
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Un individuo fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber sido uno de los dos criminales que, en agosto, asesinaron a balazos a un joven, de 19 años, supuestamente para robarle la motocicleta. El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y las autoridades tratan de averiguar el paradero del otro sospechoso.

Voceros judiciales revelaron que el sujeto, de 19 años, era requerido por la muerte de la víctima, identificada como Mauro Agustín Cubillas, quien era padre de una beba de siete meses.

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Según agregaron los informantes, al delincuente lo apresaron días pasados los servidores públicos de la subcomisaría del distrito como saldo de allanamientos y en base a las directivas impartidas por el doctor Claudio Gabriel Fornaro, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales locales.

Lo incautado en las requisas

Trascendió que, en los procedimientos, los uniformados consiguieron incautar una campera azul con capucha marrón, una gorra negra con letras blancas, un buzo gris oscuro, un par de zapatillas blancas y dos aparatos de telefonía celular.

Mientras tanto, se asegura en el sumario el otro implicado en el asesinato sería un hampón de 21 años.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo el 23 de agosto, a la altura del kilómetro 41 de la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas (la Ruta Nacional 3), en el cruce con Zepita, cuando el muchacho se movilizaba a bordo de una motocicleta y ambos malvivientes agredieron a la víctima.

Al respecto, los familiares del joven aseguraron que fue atacado a disparos porque se resistió a ser asaltado, en tanto los investigadores manejan diferentes hipótesis con respecto a lo acontecido.

Cubillas vivía en la zona sur del Gran Buenos Aires y se dirigía a participar de una reunión de motociclistas.

Intervino en la causa penal el Juzgado de Garantías N° 4 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

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