Apresaron a dealers que se dedicaban a vender cocaína y marihuana

Nueve integrantes de una banda delictiva de dealers, que se dedicaban a la venta de cocaína y de marihuana, fueron detenidos en las últimas horas como saldo de once allanamientos realizados en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados son seis hombres de 41, 36, 35, 34, 25 y 17 años; y tres mujeres de 68, 27 y 22.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de las comisarias primera y cuarta del distrito, con el apoyo de otras seccionales de la zona, de la Fuerza de Operaciones Especiales (F.O.E.) y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 12.

Elementos incautados

Gracias a las requisas, los uniformados consiguieron incautar 5.360 dosis de cocaína en pequeños tubos de ensayo, dos panes de marihuana, una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias, una camioneta Toyota Rav, una escopeta 12.70, un revólver 22 largo, un total de 290 municiones de distintos calibres, 729.000 pesos, 1.000 dólares y once aparatos de telefonía celular.

Consta en el expediente que los procedimientos se llevaron a cabo en diferentes fincas situadas en los cruces de Miguel Galarza y Gregoria Matorras, en Corvalán y Leonardo da Vinci, en Adolfo Alsina y Corbeta Uruguay, en Martín Coronado y Sarmiento, y en Crucero la Argentina y Caracas, y en las calles Crucero la Argentina al 200, en Goleta Sarandí al 1000, en Batalla de Salta al 5500, en una vivienda ubicada en las cercanías de las calles Fray Luis de León y París, y en el Barrio Saavedra Lamas.

Investigación

Al respecto, las tareas investigativas comenzaron luego de que el 13 de julio resultaran aprehendidas, en un inmueble, en San Fernando al 10.200, dos mujeres, secuestrándose en su poder 173 microtubos de ensayo de plástico transparentes que tenían cocaína en su interior, 55.000 pesos y siete teléfonos celulares.

Interviene en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Comercialización y distribución de estupefacientes agravada", el Juzgado de Garantías N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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