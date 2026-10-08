Apresaron a ladrones especializados en desvalijar a jubilados

Dos ladrones, que se especializaban en desvalijar a jubilados en sus viviendas, fueron detenidos por los pesquisas policiales en el sur del conurbano bonaerense. Los robos habían sido perpetrados en la zona noroeste del Gran Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los apresados tienen 49 y 42 años.

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Según agregaron los informantes, los allanamientos se realizaron días pasados en fincas situadas en Neuquén al 400, casi en el cruce con Arana Goiri, y en Euskadi al 1800, en la esquina con Neuquén, donde resultaron capturados estos individuos, a quienes les incautaron un aparato de telefonía celular.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos destinados en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y en la D.D.I de la zona en la que sucedieron los ilícitos, en base a las diversas directivas impartidas por la doctora Alejandra Burgues, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 22, perteneciente a los tribunales locales.

A su vez, se llevó a cabo un tercer operativo en una vivienda ubicada en Benjamín Franklin al 2400, en la intersección con Trelles.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que las tareas investigativas comenzaron a raíz de un intento de asalto que aconteció el 1° de julio cuando dos individuos armados pretendieron ingresar a robar a un inmueble, donde reside una mujer, de 74 años.

Al ver a los marginales, la septuagenaria empezó a gritar y entonces los delincuentes resolvieron fugar rápidamente, a bordo de una camioneta Ford EcosSport, con el dominio finalizado en 878.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado con escalamiento y robo agravado con efracción", el magistrado Alberto Ramón Brizuela, titular del Juzgado de Garantías N° 4 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

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