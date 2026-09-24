Apresaron a "El Tarta": ex convicto buscado por asesinar a balazos a un peluquero

Un ex convicto, apodado El Tarta, fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber asesinado a balazos a un peluquero, en un suceso registrado en julio en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 32 años, era requerido por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Emanuel Ezequiel Orieta, de 41.

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Según agregaron los informantes, el sospechoso resultó apresado como saldo de allanamientos realizados en dos fincas situadas en calle 133 al 200, entre calles 529 y 530, en el Barrio La Cumbre, donde este prófugo se hallaba refugiado junto a su esposa y sus dos hijos.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) platense y en base a las directivas impartidas por la doctora María Eugenia Di Lorenzo, fiscal de la Unidad Funcional N° 17 de los tribunales locales.

Así fue el asesinato

Consta en el expediente que el hecho se produjo el 12 de julio y se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) localizaron el cadáver de Orieta, que yacía tendido boca arriba en una mesa, en una vivienda ubicada en el cruce de 133 y 525, en el Barrio El Olvido.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica.

Lo que aseguraron los testigos

Algunos habitantes del vecindario narraron en el sumario que Orieta habría arribado al lugar para cortarle el pelo al morador de dicho inmueble, oportunidad en la que el malviviente lo interceptó y, tras amenazarlo, resolvió agredirlo a disparos.

Hasta el momento, se asegura que entre el peluquero y el victimario existían viejos problemas barriales.



Los antecedentes del sospechoso

Al respecto, los investigadores certificaron que el autor del crimen era un ex recluso con numerosos antecedentes por robos, lesiones, tenencia ilegal de arma de guerra y amenazas, y que había estado alojado en las Unidades Penitenciarias N° 12 y 18, existentes en Gorina.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio agravado", la magistrada Marcela Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5 perteneciente a la jurisdicción.

Por F.V.

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