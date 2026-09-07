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Lunes, 7 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ASALTANTES

Apresaron a falsos deliveries que desvalijaban a jubilados

Los procedimientos se realizaron en la zona norte del Gran Buenos Aires y los implicados tienen entre 25 y 27 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Tres ladrones, que fingían ser deliveries para desvalijar a jubilados, fueron detenidos por los pesquisas policiales en el norte del conurbano bonaerense. Los malvivientes habían asaltado a una mujer, de 70 años.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los integrantes de la banda delictiva que resultaron apresados son dos individuos de 27 años y un tercero de 25.

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Según agregaron los informantes, los sujetos finalizaron capturados en allanamientos realizados en fincas situadas en Darragueira al 1400, en Asamblea al 2100 y en Pérez Bulnes al 900.

Trascendió que las mencionadas diligencias investigativas estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría segunda del distrito en el que la víctima padeció un robo en su inmueble.

Al requisar los domicilios habitados por los marginales, los uniformados consiguieron incautar diversas prendas de vestir, un bolso utilizado de manera habitual por los deliveries, un casco de moto, una motocicleta, dos frascos de vidrio que tenían en su interior cogollos de marihuana y varios aparatos de telefonía celular.

La denuncia de la septuagenaria

Consta en el expediente que el mismo se abrió luego de que la mujer denunciara que, el 27 de julio, los delincuentes, que se hallaban armados, le habían sustraído un aparato de telefonía celular y otros objetos de valor que tenía en su vivienda ubicada en calle Yapeyú al 500, casi en el cruce con San Lorenzo.

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo triplemente agravado en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego", la fiscal Carolina Asprella (por el robo) y su colega Pablo Omar Menteguiaga (por el secuestro del estupefaciente).

Por F.V.

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