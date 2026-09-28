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Lunes, 28 de septiembre de 2026

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ABERRANTE

Detuvieron a un hombre acusado de haber violado durante 10 años a su hijastra

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires. Los investigadores certificaron que la víctima sufrió ultrajes entre sus 6 y los 16 años.

Fernando Vázquez
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Un hombre que era buscado por haber violado durante diez años a su hijastra fue detenido por los pesquisas policiales en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 36 años, resultó apresado días pasados en el cruce de Bombero Voluntario Senzabello y Florencio Parravicini.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona.

Trascendió que la denuncia había sido radicada ante las autoridades por la madre de la víctima, quien narró que su hija padeció los ultrajes entre 2014 y 2024, en la finca en la que habitaban, situada en las cercanías de la esquina de Baradero y José Luis Murature.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que la menor comenzó a padecer las agresiones cuando tenía seis años y que las mismas finalizaron cuando era una adolescente de dieciséis.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal", la Unidad Funcional N° 12 -temática de Violencia Familiar y de Género- y el Juzgado de Garantías N° 1 de los tribunales de la jurisdicción en la que se perpetraron dichos ataques.

Por F.V.

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