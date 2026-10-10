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Sábado, 10 de octubre de 2026

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ABERRANTE SUCESO

Detienen a un hombre buscado por raptar y violar a niña de doce años: la víctima quedó embarazada

El tremendo caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y el individuo detenido, que tiene 34 años, había captado a la víctima mediante redes sociales. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Un hombre, que era buscado por haber raptado y violado a una niña de doce años, fue detenido por los pesquisas policiales en el oeste del conurbano bonaerense. 

La víctima, que había sido captada por el individuo mediante redes sociales, quedó embarazada a raíz de los ultrajes.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 34 años, resultó apresado días pasados como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en calle Jacinto Verdaguer al 2100, casi en el cruce con General Savio, en el Barrio Reja Grande Dos.

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Según agregaron los informantes, además se efectuó una requisa en una vivienda ubicada en Dardo Rocha al 1900, en la esquina con Carolina Lorenzini, en el noroeste del Gran Buenos Aires.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de esta última zona y en base a las directivas impartidas por las autoridades pertenecientes a la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- de los tribunales locales.

La denuncia del aberrante suceso

Consta en el expediente que la denuncia se radicó el 22 de enero, certificándose que el pervertido había captado mediante redes sociales a la menor (en actividades de grooming), convenciéndola de que vivieran juntos y que se convirtieran en pareja, oportunidad en la que residieron en el inmueble de la calle Dardo Rocha, donde se dice que habitaba el agresor.

Posteriormente, el sospechoso y la víctima se dirigieron al domicilio de la damnificada, oportunidad en la que la niña quedó embarazada debido a los ataques sexuales.

Ofrecía dinero para no ser delatado

Al respecto, los investigadores comprobaron que este degenerado les entregaba dinero tanto a la madre de la menor como a sus hermanos para ser aceptado y evitar que lo denunciaran.

En la actualidad, la niña violada es una adolescente de catorce años.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual con acceso carnal", el Juzgado de Garantías N° 5 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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