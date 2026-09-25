Apresaron a hombre condenado por abusar de su hijastra: estaba prófugo desde 2022

Un hombre, que estaba prófugo de la Justicia desde 2022 luego de haber sido condenado a ocho años y dos meses de cárcel por abusar sexualmente de su hijastra, fue detenido en las últimas horas en un procedimiento realizado en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de nacionalidad uruguaya, resultó apresado al ser interceptado en la calle La Paloma, entre El Tordo y El Cuervo, en las cercanías de la localidad de Parada Robles.

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Según precisaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por el juez Mariano Aguilar.



Prófugo desde 2022

Trascendió que el sujeto había conseguido mantenerse en condición de prófugo desde 2022, al leerse el veredicto de condena efectiva por haber sido sentenciado a ocho años y dos meses de prisión por las autoridades del Tribunal Oral en lo Criminal (T.O.C.) N° 1 de dicha jurisdicción.

Al respecto, los magistrados consideraron que el aprehendido era responsable de las agresiones padecidas por la víctima.

Rastreo telefónico

Para concretar la captura, los investigadores llevaron a cabo un rastreo telefónico para de esa manera averiguar el paradero del hombre.

Preventivamente la causa penal había sido caratulada "Abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por ser la víctima menor de 18 años y aprovechando la situación de convivencia preexistente".

Por F.V.

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