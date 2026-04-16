Apresaron a un hombre que fue denunciado por violar a su hijastra de 11 años

Un hombre que había sido denunciado por violar en reiteradas oportunidades a su hijastra de 11 años fue detenido el miércoles por los pesquisas policiales en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 43 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca situada en la calle España al 100.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- de la zona.

Trascendió que, al requisar la vivienda, los uniformados consiguieron incautar un aparato de telefonía celular.

La denuncia





Consta en el expediente que el mismo se abrió el 19 de enero de 2025 cuando una mujer, de 29 años, radicó una denuncia en la que sostuvo que su hija le había expresado, el día anterior, que su padrastro la ultrajó en distintas ocasiones.

En el sumario figura que la menor padeció estas violaciones entre enero y marzo de 2024.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el Juzgado de Garantías N° 3 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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