Cayó un hombre que violó a su hijastra durante 5 años: le hacía regalos para que no lo delatara

Un hombre fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber violado a su hijastra durante cinco años. El aberrante suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense y se asegura que el individuo le hacía regalos a la menor para impedir que lo delatara.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 39 años, resultó apresado al ser interceptado en el cruce de Eva Perón y Ramón Pacheco (la ruta provincial 234), en las cercanías de una estación de trenes de la línea San Martín, donde el sospechoso frecuentemente abordaba un colectivo, luego de trabajar en un parque industrial.

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Según agregaron los informantes, el mencionado procedimiento estuvo a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona en la que se perpetró este delito, quienes realizaron una vigilancia encubierta en el vecindario.

La denuncia de la víctima





Trascendió que las diligencias comenzaron a raíz de una denuncia que la víctima de las agresiones (en la actualidad de 20 años) radicó ante las autoridades el 23 de mayo, oportunidad en la que sostuvo que el pervertido la obligaba a tener relaciones sexuales, mientras se hallaban en el interior del domicilio familiar y en ausencia de su progenitora.

Lo que señala el expediente





Consta en el expediente que la mujer agregó que la damnificada padeció la odisea entre los 8 y los 13 años, y que su padrastro, en forma habitual, le ofrecía regalos para impedir ser delatado.

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el doctor Mariano Eduardo Becerra, fiscal de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- y el magistrado Mauro Gastón Capasso, titular del Juzgado de Garantías N° 1, pertenecientes a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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