Detuvieron a jefe de banda de ladrones que cometía entraderas

El jefe de una banda de ladrones, dedicada a perpetrar entraderas, fue detenido en las últimas horas en el noroeste del conurbano bonaerense. Al individuo lo apresaron mientras se hallaba junto a su esposa, en un automóvil.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 46 años, y su pareja resultaron capturados al ser interceptados en momentos en los que se movilizaban a bordo de un Toyota Corolla blanco, con el dominio finalizado en UD.

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Según indicaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona en la que ocurrieron los delitos.

Al requisar el vehículo, los uniformados consiguieron incautar una riñonera con estampados camuflaje, un pasamontañas de tela negro, una campera de igual color, un pantalón corto gris, cuatro guantes, una billetera negra, placas de una patente AC749MI, una escalera de aluminio desplegable y diferentes herramientas.

Allanamiento

Gracias a esta aprehensión, posteriormente los funcionarios de la D.D.I., secundados por los miembros de la comisaría de Villa Zapiola, realizaron un allanamiento en la vivienda habitada por el malviviente, situada en Padre Ustarroz al 1700, en el cruce con España, oportunidad en la que secuestraron un televisor negro, un parlante de idéntico color, un reloj de bolsillo y dos aparatos de telefonía celular.

Investigación

Consta en el expediente que las tareas investigativas comenzaron a raíz de dos asaltos ocurridos en el oeste del Gran Buenos Aires: el 19 de septiembre en una vivienda ubicada en calle Martín Luther King al 2700, entre General Manuel Belgrano y Galileo Galilei, y el 30 de septiembre, en un domicilio existente en Padre Varvello al 3300, en la esquina de José Manuel Estrada.

Los policías consideran que esta organización estaba integrada por al menos tres individuos, algunos de los cuales actuaban encapuchados.

Interviene en dicha causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado en modalidad entradera y encubrimiento agravado", la Unidad Funcional N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 1 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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