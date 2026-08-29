Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 29 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
ABERRANTE

Apresaron a joven que está sospechado de distribuir pornografía infantil en las redes sociales

El procedimiento se realizó en la zona oeste del territorio bonaerense y el individuo detenido tiene 22 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Un joven, de 22 años, fue detenido por los pesquisas al estar acusado de distribuir pornografía infantil en las redes sociales. El operativo se efectuó en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo resultó apresado en el cruce de calle 153 y la Ruta Nacional 5.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias fueron realizadas días pasados por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por el doctor Lisandro Emanuel Masson, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales locales.

Así se abrió el expediente

Trascendió que el expediente se abrió debido a un reporte emitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), que tiene sede en Estados Unidos, y tras haber sido captada esa ilegal maniobra por la Red 24-7 (sistema judicial diseñado para facilitar la cooperación policial urgente en ciberdelincuencia).

Fotografías y videos

En tal sentido, las autoridades lograron certificar que, el 1 de julio, una persona, residente en dicho distrito bonaerense, había utilizado una famosa  plataforma gratuita de comunicación y mensajería en tiempo real para enviar fotografías y videos con material de abuso infantil y contenido sexual que era desarrollado por menores.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribuición y comercialización", el magistrado Patricio Guillermo Arrieta, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no difundiremos la identidad del sujeto aprehendido por los investigadores policiales.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Los 3 signos que recibirán una lluvia de dinero y abundancia por la Luna de Sangre
ECLIPSE

Los 3 signos que recibirán una lluvia de dinero y abundancia por la Luna de Sangre

2
Una chica de 22 años filmó cómo golpeaba a su hijo de 4 y lo compartió en TikTok: denunciada confesó todo
DIABÓLICA

Una chica de 22 años filmó cómo golpeaba a su hijo de 4 y lo compartió en TikTok: denunciada confesó todo

3
Adelanto del calendario para la AUH: cuáles son las fechas de cobro de septiembre
NUEVOS MONTOS

Adelanto del calendario para la AUH: cuáles son las fechas de cobro de septiembre

4
Quiso cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado y lo detuvo la Policía
ABERRANTE

Quiso cambiar a dos de sus cuatro hijos por un auto usado y lo detuvo la Policía

5
Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto
BUENAS VIBRAS

Luna de sangre: los 5 signos que serán bendecidos por la suerte en el eclipse lunar del 27 de agosto

Últimas noticias de Policiales