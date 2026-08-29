Apresaron a joven que está sospechado de distribuir pornografía infantil en las redes sociales

Un joven, de 22 años, fue detenido por los pesquisas al estar acusado de distribuir pornografía infantil en las redes sociales. El operativo se efectuó en el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo resultó apresado en el cruce de calle 153 y la Ruta Nacional 5.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias fueron realizadas días pasados por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y en base a las directivas impartidas por el doctor Lisandro Emanuel Masson, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 -temática de Violencia Familiar y de Género- de los tribunales locales.

Así se abrió el expediente

Trascendió que el expediente se abrió debido a un reporte emitido por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), que tiene sede en Estados Unidos, y tras haber sido captada esa ilegal maniobra por la Red 24-7 (sistema judicial diseñado para facilitar la cooperación policial urgente en ciberdelincuencia).

Fotografías y videos

En tal sentido, las autoridades lograron certificar que, el 1 de julio, una persona, residente en dicho distrito bonaerense, había utilizado una famosa plataforma gratuita de comunicación y mensajería en tiempo real para enviar fotografías y videos con material de abuso infantil y contenido sexual que era desarrollado por menores.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribuición y comercialización", el magistrado Patricio Guillermo Arrieta, titular del Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no difundiremos la identidad del sujeto aprehendido por los investigadores policiales.

Por F.V.

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