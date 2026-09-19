Apresaron a ladrón que era buscado por asesinar a joven a balazos para robarle el celular

Un ladrón, de 32 años, fue detenido el viernes por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber participado en el asesinato de un joven, a quien delincuentes balearon para robarle el teléfono celular. El suceso, que cronica.com.ar había publicado en su momento de manera exclusiva, se registró en abril en el sur del conurbano bonaerense y ya suman cuatro los apresados por el crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al individuo se lo buscaba por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Agustín Rivero, de 21 años.

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Según agregaron los informantes, el sujeto resultó capturado al ser interceptado en avenida Presidente Raúl Alfonsín al 4900, entre San Carlos y Monasterio, a dos cuadras de una finca en la que se hallaba escondido de las autoridades.

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en base a las directivas impartidas por el doctor Nicolás Espejo, fiscal de Unidad Funcional N° 7 de los tribunales de la jurisdicción.

Los otros aprehendidos por el homicidio tienen 21 , 25 y 28 años.

Así fue el asesinato

Consta en el expediente que el hecho se produjo a las 19.30 del 24 de abril en el cruce de Erickson y Dinamarca, cuando el muchacho estaba acompañado por un amigo, oportunidad en la que aparecieron en escena los hampones, quienes se movilizaban armados a bordo de un VW Voyage negro y en una camioneta Renault Kangoo gris.

Agredido a balazos

Estos malvivientes se apoderaron del celular y, antes de fugar, le efectuaron un disparo a Rivero.

Algunos habitantes del vecindario auxiliaron al joven y lo condujeron, de urgencia, al Hospital de Diagnóstico Inmediato Roberto Sánchez, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región del estómago.

En forma preventiva, el sumario penal se mantiene caratulado"Homicidio críminis causae y robo agravado por el empleo de arma de fuego por su comisión en poblado y en banda".

Por F.V.

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