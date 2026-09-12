Apresaron a ladrón que participó en entradera en la que jubilada murió de un infarto

Un ladrón fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber participado en una entradera en la que una jubilada, de 66 años, murió a raíz de un infarto provocado por el miedo que tuvo que soportar.

El suceso, que había sido publicado en su momento de manera exclusiva por cronica.com.ar, había ocurrido en mayo en el sur del conurbano bonaerense y el sospechoso intentó fugar por los techos de los domicilios aledaños.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, de 26 años, era requerido por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como Elenna Gassmann.

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Según agregaron los informantes, el sujeto fue observado en Gervasio Antonio de Posadas al 2000, entre avenida Nueve de Julio y Margarita Weild por los servidores públicos de las comisarías primera y sexta del distrito, quienes actuaron en base a diferentes directivas impartidas por la doctora Silvina Alejandra Estévez, fiscal de la Unidad Funcional N° 4 perteneciente al departamento judicial de la jurisdicción.

De acuerdo a los trascendidos, el malviviente, al ver a los uniformados, emprendió la fuga por los techos de las fincas vecinas, pero finalmente culminó aprehendido en un inmueble situado en Oyuela al 2000, en el cruce con Margarita Weild.

Así fue el hecho

Tal lo difundido en aquel momento, el hecho se produjo el 22 de mayo cuando la sexagenaria y su marido, llamado Héctor Eduardo, de 67 años, se hallaban en la vivienda en la que habitaban, ubicada en la calle Senillosa al 100, casi en la esquina con El Churrinche.

Los marginales, que vestían ropas oscuras, ingresaron a la casa luego de forzar una ventana instalada en el sector de la cocina, oportunidad en la que redujeron al matrimonio.

La mujer padeció una descompensación

Ante tal situación, la mujer sufrió una descompensación y entonces los sujetos lograron apoderarse de alrededor de un millón de pesos (suma que la pareja habría conseguido al vender un pequeño almacén existente en la parte delantera del inmueble).

Con rapidez, los asaltantes huyeron; mientras que Gassmann murió como consecuencia de un infarto.

Algunos días después, los policías apresaron a un delincuente que se asegura que también intervino en el episodio.

Por F.V.

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