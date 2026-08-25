Detuvieron a un hombre y a dos mujeres por el crimen a balazos de dos jóvenes

Un individuo de 21 años y dos mujeres fueron detenidos por los pesquisas policiales al estar sospechados de haber participado en los asesinatos a balazos de dos jóvenes, registrados días pasados en el sur del conurbano bonaerense. En el mismo suceso, otro muchacho había resultado herido de gravedad. Las autoridades creen que la agresión habría sido perpetrada por supuestos dealers.

Voceros judiciales revelaron que los apresados estarían vinculados a las muertes de Ariel Macchi, de 29 años, y de Franco Javier Herrera, de 23, y de haber provocado severas lesiones a Sebastián Ortiz, de 25.

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Según agregaron los informantes, al sujeto y a las mujeres los capturaron los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, en una serie de allanamientos y en base a directivas impartidas por la doctora Vanesa Lorena Maiola, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 6 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

De acuerdo a los trascendidos, en las requisas, los uniformados consiguieron incautar un VW Suran gris (que habría sido utilizado por los malvivientes en este ilícito), un Peugeot 208, un Ford Fiesta, municiones de distintos calibres, pasta base (paco), una balanza de precisión y varios aparatos de telefonía celular.

Así fue el hecho





Tal lo difundido, el doble homicidio se produjo a las 22.30 del 13 de agosto en calle 1325 al 2100, entre 1344 y 1348, en Villa San Luis.

Macchi, Herrera y Ortiz se hallaban a escasos metros de una finca, oportunidad en la que aparecieron en escena los atacantes, quienes se movilizaban en un VW Suran gris.

Mortal agresión a disparos





Los delincuentes comenzaron a efectuar disparos, oportunidad en la que hirieron a las víctimas, para de inmediato escapar en el vehículo.

Minutos más tarde, los integrantes del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911, arribaron al mencionado lugar, ocasión en la que observaron el cadáver de Macchi y a los demás jóvenes, quienes luego debieron ser llevados de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Mi Pueblo, a fin de ser asistidos por los médicos del establecimiento, aunque finalmente Herrera también perdió la vida.

Peritos de la Policía Científica, en tanto, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a los occisos y determinaron que Macchi presentaba impactos de arma de fuego tanto en la pierna izquierda como en el estómago, y que Herrera padeció heridas en la zona del abdomen.

Consta en el expediente que Ortiz recibió disparos en el estómago y en la región de la espalda.

Los testimonios aportados al sumario





Gracias a los testimonios incorporados al sumario, los investigadores comprobaron que el VW Suran estaba ocupado por cuatro individuos y que el ataque a balazos aconteció en cercanías de la vivienda habitada por Herrera.

La venganza de los vecinos





A raíz del episodio, algunos vecinos de la zona incendiaron un inmueble ubicado en calle 1325 al 2100, entre 1344 y 1348, donde una mujer, de 30 años, fue asesinada a cuchilladas en la región torácica y un hombre padeció lesiones a puntazos en la cabeza.

Por F.V.

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