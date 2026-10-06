Apresaron a un hombre acusado de haber violado a su hijastra durante 8 años

Un hombre que está sindicado de haber violado a su hijastra durante ocho años fue detenido por los pesquisas policiales. El suceso se registró en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 50 años, resultó apresado días pasados al ser interceptado por las autoridades en el cruce de Alegría y pasaje Laguna, en momentos en los que se movilizaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux negra, con el dominio finalizado en OZ.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) pilarense y en base a las directivas impartidas por la fiscal Marcela Semería.

Trascendió que los uniformados resolvieron incautar el vehículo para la realización de diferentes pericias.

Lo que señala el expediente





Consta en el expediente que el mismo se abrió el 24 de enero cuando la madre de la menor, de 35 años, resolvió denunciar lo que le había relatado su hija, tras haber advertido que la joven tenía extraños comportamientos.

La narración de la víctima





Al respecto, la mujer sostuvo en el sumario que entonces la adolescente le narró, entre lágrimas, que deseaba quitarse la vida porque, en la finca familiar y desde que tenía siete años, era ultrajada por su padrastro y que el pervertido la amenazaba de muerte para impedir ser delatado.

Miembros de la comisaría primera del distrito, de la Estación de Policía local y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona en la que se perpetraron las agresiones también colaboraron para capturar al prófugo.

La carátula de la causa





En la actualidad, la víctima es una chica de 15 años. Hasta el momento, la causa penal se mantiene preventivamente caratulada "Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo".

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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