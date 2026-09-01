Apresaron a un hombre buscado por abusar de su hijastra de 14 años

Un hombre, que era buscado por abusar sexualmente de su hijastra de 14 años, fue detenido por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) en el barrio porteño de San Nicolás. El aberrante suceso se había perpetrado entre 2022 y 2023 en el noroeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron que el individuo, 45 años, resultó apresado en las cercanías del cruce de Tucumán y Uruguay, mientras se dirigía a retirar el Certificado de Antecedentes Penales (C.A.P.) en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria.

Todas las noticias de Crónica, en vivo:

Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la División Búsqueda de Prófugos y en base a las directivas impartidas por Alejandro Adrián Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, en un sumario que estaba caratulado "Abuso sexual gravemente ultrajante".

Lo que señala el expediente

Trascendió que los hechos se produjeron entre mayo de 2022 y abril de 2023 cuando el sujeto ultrajó a la menor, en al menos seis oportunidades, en la finca en la que residían.

Posteriormente la víctima le explicó la situación a su madre, pero la mujer, por miedo a que su concubino fuera aprehendido, resolvió no delatarlo ante las autoridades. A raíz de tal motivo, la menor le narró el calvario a su tía, quien denunció las agresiones en la comisaría de la zona.

Al enterarse de que había sido descubierto, el pervertido decidió evadirse del accionar de la justicia, manteniéndose en calidad de prófugo.

Intervinieron en la causa penal el doctor Federico Andrés Affatati, fiscal de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales-, y el magistrado Alberto Ramón Brizuela, perteneciente al Juzgado de Garantías N°4 de la jurisdicción.



Por F.V.