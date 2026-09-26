Apresaron a "Villa Rita", un dealer buscado por asesinar a balazos a mujer en su casa

Un dealer, apodado Villa Rita, fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber participado en el asesinato de una mujer, de 49 años, que murió al ser baleada en el interior de su vivienda.

El suceso tuvo lugar en agosto en el sur del conurbano bonaerense y que, en su momento, había sido publicado por cronica.com.ar de manera exclusiva. Las autoridades también apresaron a una joven, que sería cómplice de este delincuente.

Voceros judiciales indicaron que al individuo se lo buscaba por la muerte de la víctima, identificada, en forma oficial, como María Gabriela Herlein.

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Según agregaron los informantes, los policías realizaron un total de 16 allanamientos, oportunidad en la que incautaron 170 dosis de pasta base (paco), dos pistolones 16, quince cartuchos, siete municiones de pistola 3.80, la suma de 412.500 pesos y varios aparatos de telefonía celular.

De acuerdo a los trascendidos, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la comisaría décima del distrito, con apoyo de los integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, del Grupo Halcón, del Grupo de Apoyo Departamental (G.A.D.), del Cuerpo de Infantería, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (U.T.O.I.) y del Grupo de Prevención Motorizado (G.P.M.).

A su vez, los funcionarios capturaron a una muchacha, de 31 años, que sería cómplice de Villa Rita y que actualmente está a disposición de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Drogas- de los tribunales locales.

Así fue el asesinato de la víctima

Tal lo difundido, el violento hecho se produjo el 9 de agosto en una finca situada en José Serrano al 2500, entre Acacia y Magnolia, cuando malvivientes, que se movilizaban armados a bordo de un VW Bora gris visón, comenzaron a disparar contra el frente del inmueble, y a raíz de una presunta venganza.

Herlein resultó herida de arma de fuego mientras se hallaba en el dormitorio, al sentarse en la cama luego de escuchar las detonaciones.

Con rapidez, los atacantes huyeron en el rodado. La víctima debió ser conducida, de urgencia, al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Lucio Meléndez, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y lograron determinar que el cadáver presentaba un certero impacto de proyectil, con orificio de entrada por la región intercostal derecha y que el plomo le egresó por el glúteo derecho.

La hipótesis de las autoridades

Hasta el momento, los uniformados descartaron un intento de asalto y, en este sentido, las autoridades creen que lo acontecido tendría alguna clase de relación con uno de los hermanos de la mujer, que reside en el sector posterior del terreno.

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Sergio Fernando Zárate, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3, y el Juzgado de Garantías N° 1, pertenecientes a la jurisdicción.

Por F.V.

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