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Martes, 15 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
NARCOTRÁFICO

Apresaron al jefe de banda de dealers de droga que estaba prófugo de la Justicia

El procedimiento se realizó en la zona sur del Gran Buenos Aires y el individuo capturado es una persona de 30 años. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Un individuo de 30 años, sindicado como líder de una banda de dealers y que permanecía en condición de prófugo de la Justicia, fue detenido por los pesquisas policiales en un procedimiento realizado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto resultó apresado en el cruce de avenida Pedro Dreyer y Cristóbal Colón.

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Según agregaron los informantes, en esos momentos el delincuente se movilizaba a bordo de un Peugeot modelo 208 gris, con el dominio finalizado en 71.

Pedido de captura

Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y debido a que dicho marginal era requerido porque existía un pedido de captura emitido por las autoridades del Juzgado de Garantías N° 2 por el ilícito de "Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

Al sospechoso le incautaron dos aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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