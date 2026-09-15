Apresaron al jefe de banda de dealers de droga que estaba prófugo de la Justicia

Un individuo de 30 años, sindicado como líder de una banda de dealers y que permanecía en condición de prófugo de la Justicia, fue detenido por los pesquisas policiales en un procedimiento realizado en el sur del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto resultó apresado en el cruce de avenida Pedro Dreyer y Cristóbal Colón.

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Según agregaron los informantes, en esos momentos el delincuente se movilizaba a bordo de un Peugeot modelo 208 gris, con el dominio finalizado en 71.

Pedido de captura





Trascendió que las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y debido a que dicho marginal era requerido porque existía un pedido de captura emitido por las autoridades del Juzgado de Garantías N° 2 por el ilícito de "Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".

Al sospechoso le incautaron dos aparatos de telefonía celular.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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