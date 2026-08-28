Apresaron a un hombre acusado de abusar y embarazar a su hijastra

Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de violar a su hijastra. El agresor se mantuvo prófugo durante diez años. Este aberrante suceso se registró en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. A raíz de los ultrajes, la víctima quedó embarazada.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el individuo, de 57 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento efectuado días pasados en una finca situada en Almafuerte al 1600, casi en el cruce con Larrea, en las cercanías del barrio Nueva Esperanza.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. de la zona, en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional Descentralizada N° 8 de los tribunales locales.

Trascendió que el sujeto aparece sospechado de haber sometido sexualmente a la damnificada en reiteradas oportunidades mientras era menor, oportunidad en la que la víctima quedó embarazada como consecuencia de los ataques.

Lo que señala el expediente

Consta en el expediente que el sospechoso era buscado de manera intensa desde 2015.

Interviene en la causa penal el magistrado Julio Andrés Grassi, titular del Juzgado de Garantías N° 2 perteneciente a la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo ocurrido.

Por F.V.

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