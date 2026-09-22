Arranca el juicio contra un hombre que mató a golpes con un tubo de gas al vecino porque le negó un plato de comida

A más de un año de cometido el crimen de Gilberto Pizarro (55) en la ciudad chubutense de Gaimán, comenzó este martes el juicio por jurados contra Ernesto Huilipán (33), acusado de matar por un plato de comida a su vecino.

El ataque ocurrió el 8 de septiembre de 2025 en una casa del barrio El Túnel, en tanto, el debate estará a cargo de la jueza Carolina Marín y la acusación será sostenida por el fiscal general Mauro Quinteros.

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Todo se inició cuando Huilipán llegó a la casa de Pizarro y le pidió un plato de comida, y ante la negativa, agarró un tubo de caño de gas amarillo y lo golpeó en la cabeza. Las lesiones le provocaron un traumatismo encefálico grave, con fractura y hundimiento de cráneo.

En ese momento había otra persona en la casa que intervino al ver la agresión, y según la acusación, logró sacarle el tubo a Huilipán y consiguió que se retirara. El imputado se fue corriendo del lugar y estuvo prófugo casi dos semanas. Pizarro, por su parte, quedó internado por las graves heridas y murió el 15 de diciembre de 2025.

Cambio de carátula

Por otra parte, el caso, que inicialmente fue investigado como homicidio simple en grado de tentativa, pasó a ser una causa por homicidio tras el fallecimiento de la víctima.

El debate oral comenzó a las 8, en la sede de la Asociación de Funcionarios y Magistrados Judiciales de Trelew, con la selección de los integrantes del jurado popular, una instancia conocida como voir dire.

Tras la lectura de las instrucciones, declararán los testigos propuestos por las partes. El debate podría extenderse hasta el jueves, cuando se realizarían los alegatos finales, de acuerdo a lo que informó El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Chubut.

Finalmente, el jurado pasará a deliberar para determinar el veredicto sobre la responsabilidad de Huilipán, y el imputado llega al debate bajo prisión preventiva.

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