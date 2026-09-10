Arranca el juicio por el triple crimen de Chascomús: mató a tiros a toda su familia y nunca confesó por qué cometió la masacre

El juicio contra Francisco Reddy, acusado de haber asesinado a su padre, su madrastra y su hermanastro en un campo de Chascomús, comenzará este jueves en Dolores.

El joven, que permanece detenido en la cárcel de Batán, nunca declaró hasta el momento, por lo cual una de las expectativas del debate oral estará puesta en saber si romperá el silencio ante el tribunal.

Reddy será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Juan Paulo Gardinetti. El fiscal Juan Manuel Dávila estará a cargo de la acusación.

Francisco Reddy, al momento de su detención.

El crimen ocurrió el 29 de diciembre de 2023. Según la acusación, el joven utilizó una carabina para matar a su papá, Diego Reddy; a su madrastra, María Eugenia Suárez; y a su medio hermano, Ignacio Reddy.

La investigación sostiene como principal hipótesis que el triple homicidio estuvo relacionado con un conflicto económico ocurrido días antes de la masacre: Francisco había vendido, sin autorización, 20 vacas que pertenecían a su padre, por $3.400.000.

La situación procesal del acusado quedó encuadrada en tres imputaciones diferentes: homicidio calificado por el vínculo por el crimen de su padre, homicidio agravado por alevosía por el de su madrastra y homicidio simple por el asesinato de hermanastro.

El acusado por el triple crimen de Chascomús nunca declaró ante la Justicia.

Así será el juicio contra el acusado por el triple crimen de Chascomús



Por el momento, el tribunal estableció dos jornadas para el juicio: este jueves 10 y viernes 11 de septiembre. Durante esas audiencias está previsto que declaren familiares y peritos.

Mientras dure el debate, Reddy será trasladado desde la cárcel de Batán, en Mar del Plata, hasta la ciudad de Dolores por una comitiva del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Uno de los interrogantes centrales es qué explicación dará el acusado, si finalmente decide declarar. Hasta el inicio del juicio, no había brindado una confesión ni explicado públicamente por qué terminó con la vida de los tres integrantes de su familia.