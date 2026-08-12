Arrancó el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente tras una cirugía estética

Este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires, comenzó el juicio oral y público contra el ex cirujano Aníbal Lotocki por el supuesto homicidio simple de Rodolfo Christian Zárate, un hombre de 50 años que falleció tras una cirugía estética llevada a cabo en abril de 2021.

Lotocki, que cumple una condena de ocho años de prisión por los delitos de lesiones graves reiteradas y estafa contra Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, es juzgado junto a cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO), donde se realizó la operación de la víctima, en tanto, una sexta acusada (instrumentadora quirúrgica) está acusada por presunto encubrimiento.

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Los jueces a cargo del debate son Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, al tiempo que el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) es la fiscal María Luz Castany, titular de la Fiscalía General N° 30 frente a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, según informó el portal Fiscales.

Las audiencias se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación durante todos los miércoles de agosto y septiembre desde las 9.

El caso

El fiscal de instrucción, Pablo Recchini, sostuvo que el 16 de marzo de 2021 el paciente concurrió al consultorio del principal imputado en el barrio de Retiro, situado en Florida al 600, y consensuó someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía a cambio de 6.500 dólares.

Durante el requerimiento de elevación a juicio, Recchini consignó que Lotocki le entregó tres órdenes a Zárate para un análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Luego la pareja del especialista -que intervenía como su secretaria- le avisó a la víctima que sería intervenido quirúrgicamente en CEMECO, Caballito.

La asistente del entonces cirujano recibió los resultados de los estudios, entre los que se determinó que Zárate padeció coronavirus y tenía diabetes, por lo que Lotocki le recetó una medicación.

La operación, realizada el 15 de abril de 2021, consistía en la remoción de los tejidos de "cuellos, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y cara anterior del abdomen", explicó el fiscal.

"Por el impacto que estas múltiples vías de abordaje pueden ocasionar, sumado al estado general del paciente, hubiera sido médicamente aconsejable efectuar los distintos procedimientos a los que fue sometido Zárate, en diferentes etapas o actos quirúrgicos", consignó el funcionario judicial, mientras que explicó que Lotocki "salió del quirófano por el lapso aproximado de cuarenta minutos, dado que tenía una audiencia virtual con su letrada, en los que habría dejado a cargo de la intervención a sus ayudantes" y después "habría regresado para hacer la plicatura y cierre".

Descompensación y muerte

El paciente, siempre conforme a la hipótesis del fiscal, fue trasladado a una habitación, en la que lo atendió una enfermera que observó un detalle inusual en su drenaje y el médico decidió que regrese a la sala de cirugías para reabrir una de las heridas.

Al día siguiente, el damnificado fue intubado como consecuencia de una descompensación y el personal de la clínica se contactó con su obra social para solicitar una ambulancia, pero, ante la complejidad del cuadro, se pidió un móvil más. Zárate, según la conclusión de los profesionales, estaba "mal intubado" y murió al sufrir un paro cardíaco.

"Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo, omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento", señaló Recchini, quien además acusó al sindicado de alterar la historia clínica.

Los otros imputados

Los otros imputados son el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García; el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; la médica anatomo-patóloga Silvia Mabel Fernández; y la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek (encubrimiento).

Además, Lotocki fue acusado por lesiones gravísimas supuestamente padecidas por cinco mujeres tras distintos procedimientos médicos. Paola Auzmendi, Sandra Viviana Domínguez, Beatriz Verger, Julieta Cuadros y Yésica Forti, operada en 2016, 2019 y 2021, denunciaron al implicado.

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