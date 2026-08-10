Arrancó el juicio contra Pity Álvarez: de quedarse dormido a la promesa de declarar "más adelante"

Comenzó el juicio contra Pity Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano.

Durante la primera jornada, la defensa pidió frenar el debate por el estado de salud mental del músico, pero los jueces desestimaron el planteo.

"Pity"se sentó este lunes en el banquillo de los acusados en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del inicio del juicio oral por el crimen Díaz, cometido hace ocho años en el complejo habitacional Samoré.

El debate comenzó pasadas las 10.30 con la presencia del fiscal Sandro Abraldes y los abogados querellantes Fernando Burlando y Fabián Améndola, mientras en las inmediaciones decenas de seguidores se congregaron para manifestar su apoyo al artista.

Apenas iniciado el proceso, el defensor oficial Javier Aldo Marino interrumpió la lectura para solicitar la suspensión de la audiencia. El letrado argumentó que su asistido evidenciaba un estado de somnolencia y una disminución en su capacidad de atención, por lo que consideró que no se hallaba en condiciones de afrontar el juicio de manera razonable.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC), presidido por Gustavo Goerner, rechazaron de inmediato el pedido al recordar los dictámenes previos del Cuerpo Médico Forense.

El magistrado sostuvo que el informe médico determinó que Álvarez cuenta con una reserva cognitiva suficiente y advirtió que el desarrollo del debate no puede quedar supeditado a la voluntad del acusado.

El juez Goerner se dirigió a Álvarez y le explicó que le van a formular la acusación. "De acuerdo", me respondió y se quitó el gorro y los anteojos de sol.

La palabra de Pity Álvarez ante el Tribunal

"Buen día", dijo mientras se acerca al micrófono y agregó: "Esta vez no será para cantar".

Con voz ronca y carraspeando, el músico respondió que su profesión actual es la música, y detalló que padece hipertensión, diabetes y secuelas de una operación de cadera.

"Me hacen acordar cuando tengo que tomar. Creo que tomo algo para la hipertensión", dijo ante el Tribunal cuando se le preguntaron por sus datos.

Agregó: "Voy a declarar más adelante". Llevaba puesta una remera que dicía: "Y si esperás vas a entender", en referencia a uno de sus temas. Le preguntaron por su número de DNI, dijo que no lo recordaba. Tampoco supo decir su domicilio anterior; solo el actual.

Al ser consultado sobre consumos problemáticos, el exlíder de Viejas Locas reconoció una fuerte adicción pasada a la pasta base. "Por decisión propia no consumo desde el 92. Coqueteo con la marihuana", sostuvo.

Asimismo, al responder sobre su situación económica actual, explicó que no maneja dinero en efectivo y que su hermana le deposita montos cada pocos días en una cuenta virtual para sus gastos cotidianos.

El Tribunal formalizó la lectura de los cargos contra el músico, los cuales abarcan dos expedientes distintos.

La causa principal corresponde al homicidio agravado de Díaz tras una discusión en el barrio porteño de Villa Lugano, en tanto que la segunda causa data de 2016 e investigaba una privación ilegítima de la libertad y amenazas contra su mánager, Claudia Crespo, y su amiga Florencia Batalla.

Ante la segunda imputación, el fiscal solicitó la absolución del acusado tras constatar que se contactó con ambas víctimas y ninguna de ellas manifestó interés en continuar con el proceso judicial.

Planeto del fiscal

El representante del Ministerio Público Fiscal también desestimó los reiterados pedidos de suspensión de la defensa al señalar que el músico mantiene plena actividad social, organiza recitales, se expresa en redes sociales y recientemente concedió entrevistas periodísticas.

La tensión en la sala se mantuvo durante gran parte de la jornada, marcada por los cruces entre la fiscalía y la defensa respecto a la cantidad de testigos que debían declarar en las próximas audiencias.

Tras un intenso debate, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, fecha en la que continuará el debate oral y se evaluará la reducción del número de declaraciones previstas por jornada.

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