Arrestaron en General Rodríguez al joven acusado de matar a su novia de 18 años en Ituzaingó

Elías Barrionuevo, el joven de 19 años acusado de matar de un disparo a su novia, Camila Ruth Castro, de 18, en Ituzaingó, fue detenido este miércoles en General Rodríguez.

La detención del acusado se concretó este miércoles en el cruce de las calles Bolivia y Mercedes, donde efectivos de la DDI Morón lograron encontrarlo en la vía pública.

Los investigadores llegaron hasta él después de realizar distintas tareas de inteligencia, entre ellas el rastreo de su teléfono celular y el análisis de información obtenida durante varios procedimientos.

El acusado fue aprehendido en un operativo realizado en General Rodríguez.

Además de la detención de Barrionuevo, durante los allanamientos fueron aprehendidos Héctor Nahuel Lobo, de 28 años, y Carlos Miguez, de 34, acusados de encubrimiento. Ambos serían amigos del sospechoso y habrían colaborado para mantenerlo oculto.

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Almagro al 2500, casi esquina Peredo. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, Barrionuevo había llegado al domicilio donde Camila vivía junto a su familia y, luego de mantener una discusión con la joven, sacó un arma y le disparó.

El padre de la víctima, Jorge Castro, intervino al advertir la situación e intentó proteger a su hija. Durante el enfrentamiento, el hombre recibió disparos en las piernas, aunque logró quitarle el arma al acusado y arrojarla al techo de la vivienda. Después de eso, Barrionuevo escapó del lugar.

Camila fue trasladada de urgencia al Hospital del Bicentenario, pero murió como consecuencia de las heridas sufridas. Desde entonces, los investigadores desplegaron un operativo para localizar al sospechoso, que habría pasado primero por la casa de su madre en Merlo y luego sido trasladado hasta la localidad de Libertad.

La causa está a cargo de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón, que ahora deberá avanzar con las medidas para esclarecer el femicidio y determinar las responsabilidades de cada involucrado.