Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 10 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

Arrestaron en General Rodríguez al joven acusado de matar a su novia de 18 años en Ituzaingó

El joven de 19 años fue detenido tras ser localizado por la DDI Morón en General Rodríguez. Está acusado de matar de un disparo a Camila Ruth Castro y herir a su padre.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Elías Barrionuevo, el joven de 19 años acusado de matar de un disparo a su novia, Camila Ruth Castro, de 18, en Ituzaingó, fue detenido este miércoles en General Rodríguez

La detención del acusado se concretó este miércoles en el cruce de las calles Bolivia y Mercedes, donde efectivos de la DDI Morón lograron encontrarlo en la vía pública. 

Los investigadores llegaron hasta él después de realizar distintas tareas de inteligencia, entre ellas el rastreo de su teléfono celular y el análisis de información obtenida durante varios procedimientos.

El acusado fue aprehendido en un operativo realizado en General Rodríguez.
El acusado fue aprehendido en un operativo realizado en General Rodríguez.

Además de la detención de Barrionuevo, durante los allanamientos fueron aprehendidos Héctor Nahuel Lobo, de 28 años, y Carlos Miguez, de 34, acusados de encubrimiento. Ambos serían amigos del sospechoso y habrían colaborado para mantenerlo oculto. 

El crimen ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Almagro al 2500, casi esquina Peredo. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, Barrionuevo había llegado al domicilio donde Camila vivía junto a su familia y, luego de mantener una discusión con la joven, sacó un arma y le disparó.

El padre de la víctima, Jorge Castro, intervino al advertir la situación e intentó proteger a su hija. Durante el enfrentamiento, el hombre recibió disparos en las piernas, aunque logró quitarle el arma al acusado y arrojarla al techo de la vivienda. Después de eso, Barrionuevo escapó del lugar.

Camila fue trasladada de urgencia al Hospital del Bicentenario, pero murió como consecuencia de las heridas sufridas. Desde entonces, los investigadores desplegaron un operativo para localizar al sospechoso, que habría pasado primero por la casa de su madre en Merlo y luego sido trasladado hasta la localidad de Libertad.

La causa está a cargo de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón, que ahora deberá avanzar con las medidas para esclarecer el femicidio y determinar las responsabilidades de cada involucrado.

Esta nota habla de:
1
Cuándo cobran los jubilados de la mínima en septiembre
ATENCIÓN

Cuándo cobran los jubilados de la mínima en septiembre

2
Indignante: el joven asesinado por motochorros les pidió perdón para que no le siguieran disparando
VIDEO

Indignante: el joven asesinado por motochorros les pidió perdón para que no le siguieran disparando

3
Alerta meteorológica por viento zonda, tormentas y nevadas para 10 provincias: ¿Cuándo?
MUCHO CUIDADO

Alerta meteorológica por viento zonda, tormentas y nevadas para 10 provincias: ¿Cuándo?

4
Aumento en las jubilaciones de septiembre: ¿Cuáles son los valores de la mínima y la máxima?
ACTUALIZACIÓN

Aumento en las jubilaciones de septiembre: ¿Cuáles son los valores de la mínima y la máxima?

5
Papas rellenas al horno: una exquisita y sencilla receta para salir de la rutina
EN MINUTOS

Papas rellenas al horno: una exquisita y sencilla receta para salir de la rutina

Últimas noticias de Ituzaingó