Asaltaron una joyería y los detuvieron cuando almorzaban en una parrilla

Un violento robo a una joyería en pleno centro de San Miguel culminó con la detención de dos delincuentes pocas horas después del hecho. Los sospechosos fueron atrapados gracias a un operativo policial que rastreó su huida hasta un local gastronómico ubicado a cuatro kilómetros del lugar del asalto, donde se encontraban dividiendo el botín.

El episodio delictivo ocurrió en un local comercial situado sobre la calle Paunero al 1480. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la mecánica del robo comenzó cuando uno de los asaltantes ingresó al establecimiento simulando ser un cliente genuino, mientras su cómplice aguardaba en el exterior.

Una vez adentro, el delincuente atacó físicamente al propietario para reducirlo. Acto seguido, sustrajo distintos objetos de valor, entre ellos:

Joyas y accesorios: Cadenas y relojes de oro y plata.

Dinero en efectivo: La recaudación disponible en el local.

Vehículo particular: En su huida, los ladrones también se apropiaron del automóvil del dueño de la joyería.

Parte del botín secuestrado a los ladrones de una joyería que fueron capturados en una parrilla.

Operativo cerrojo y captura en una parrilla

Tras la alerta inmediata al 911 por parte de la víctima, personal de la Policía Bonaerense inició las tareas de rastrillaje.

Los datos clave para dar con los responsables incluyeron la descripción física aportada por el comerciante y el relevamiento de las cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona.

El análisis de las imágenes permitió trazar el recorrido exacto de los prófugos. El operativo culminó en una parrilla ubicada a unos cuatro kilómetros del comercio asaltado. Al momento de la intervención policial, los sospechosos se encontraban almorzando y distribuyéndose los elementos robados.

Ambos sujetos fueron aprehendidos en el acto y puestos a disposición de la Justicia. La requisa y posterior identificación arrojaron un dato clave: uno de los detenidos registraba frondosos antecedentes penales y contaba con un pedido de captura vigente emitido por el Juzgado de Garantías de Dolores.

La causa continúa en curso para esclarecer por completo el grado de participación de cada uno de los involucrados en el asalto y avanzar con las diligencias procesales correspondientes.