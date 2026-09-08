Asaltó a una mujer que amamantaba: "Es la primera vez que lo hago, dijeron que íbamos a encontrar plata, nosotros también tenemos hijos"

Una familia fue sorprendida por cuatro ladrones durante la madrugada en una casa de Fisherton, provincia de Santa Fe. Amanezaron al bebé. Los amedrentaron un cuchillo, los maniataron y escaparon con 3.750.000 de pesos, celulares, televisores y un anillo de oro.

Todo ocurrió este martes alrededor de las 4 de la mañana en una vivienda de González Sabathie al 7800. Claudia, de 61 años, y su yerno Alexis, de 34, dormían en la planta baja, mientras Candela estaba en el piso superior amamantando a su bebé, cuando escucharon ruidos dentro de la casa.

"Estaba arriba con mi bebé, justo se había despertado para tomar la teta. Y escuché ruidos", contó Candela a los medios locales. La mujer relató que su novio dormía en un sillón y que su madre también estaba abajo. Cuando se dispuso a cambiarse de ropa, advirtió que ya tenía a dos delincuentes dentro de la habitación.

De acuerdo con el relato de la familia, los cuatro asaltantes llevaban pasamontañas y entraron sin forzar la puerta, ya que utilizaron la propia llave del domicilio. Uno de los delincuentes permaneció junto a Candela y su bebé, mientras otro subía y bajaba para exigirles dinero. Los otros dos permanecieron en la planta baja.

Los ladrones maniataron a Alexis y lo obligaron a transferir desde su celular el dinero que tenía disponible. Durante unos 40 minutos, los delincuentes permanecieron dentro de la vivienda y alternaron amenazas con momentos en los que intentaban tranquilizar a las víctimas.

Amenazas y una insólita confesión

Las amenazas incluyeron advertencias sobre cortarles un dedo y frases como "ir por el más débil". Claudia describió lo ocurrido como "de terror" y contó que su principal temor estaba puesto en su nieto, que tiene casi un año.

Entre los integrantes de la familia reunieron 3.750.000 pesos. La suma estaba compuesta por dinero en efectivo que había en la vivienda, incluido el sueldo que Candela había cobrado recientemente y llevaba en su cartera, además de la plata que los asaltantes hicieron transferir a Alexis.

El botín también incluyó tres televisores, los teléfonos celulares de los integrantes de la familia y un anillo de oro, que era la alianza de casamiento de la madre de Claudia. Antes de escapar, los delincuentes maniataron también a las dos mujeres.

Antes de retirarse, uno de los asaltantes sorprendió a las víctimas con una confesión. Les aseguró que era la primera vez que participaba de un robo de esas características. "Quédense tranquilas, esto es la primera vez que lo hago, me invitaron porque nos dijeron que íbamos a encontrar plata. Nosotros también tenemos hijos", le dijo el delincuente, según relató Claudia.