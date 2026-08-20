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Jueves, 20 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
EXCLUSIVO

Brutal: dos motoqueros asesinaron a balazos a un joven en la puerta de un almacén

El caso ocurrió en la zona sur del Gran Buenos Aires y la víctima era un muchacho de 22 años. Los policías buscan a los criminales y descartaron, por completo, un crimen en ocasión de robo. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez
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Un joven de 22 años fue asesinado por dos motoqueros, quienes lo agredieron a balazos mientras se hallaba frente a un almacén. El suceso se registró el miércoles en el sur del conurbano bonaerense y los criminales, que alcanzaron a fugar, son buscados por los pesquisas policiales, quienes descartaron, por completo, que los malvivientes hayan actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Kevin Rubén Ponzo Flores.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo cuando el muchacho y dos de sus amigos, de 18 y de 21 años, estaban a escasos metros de un almacén, situado en Roberto Petracca al 500, casi en el cruce con Ingeniero Huergo.

Trascendió que, en dichas circunstancias, aparecieron en escena dos individuos, que se movilizaban a bordo de una motocicleta azul, oportunidad en la que el conductor del vehículo extrajo un arma de fuego y, de inmediato, resolvió atacar a disparos a Ponzo Flores.

Con rapidez, los sujetos fugaron; mientras que a la víctima, luego de ser auxiliada por sus familiares, se la debió conducir de urgencia y en un rodado al Policlínico Sofía Terrero de Santamarina, donde perdió la vida como consecuencia de las graves heridas.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de bala en la región del estómago.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la subcomisaría del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar a los delincuentes.

Algunos testigos les dijeron a los uniformados que la víctima, momentos antes de ser agredida, habría entablado una disputa con una pareja.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Andrés Devoto, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 1 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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