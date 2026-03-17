Mataron a un almacenero en un presunto intento de asalto: le dispararon en la pelvis y estómago

Un almacenero de 75 años fue asesinado por tres individuos, quienes lo agredieron a balazos presuntamente al intentar perpetrar un asalto en su negocio, en un suceso registrado en el sur del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales detuvieron a dos sospechosos de haber participado en el crimen.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Roberto Antonio Peralta.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el fin de semana cuando los malvivientes habrían pretendido desvalijar el local de este hombre, situado en la calle Santa Cruz al 1100, casi en el cruce con Bolívar.

Trascendió que dos de los marginales atacaron a disparos a Peralta a escasa distancia y luego huyeron rápidamente, junto a su cómplice, a bordo de una camioneta Renault Kangoo roja.

Al comerciante agredido se lo condujo de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Arturo Oñativia, donde finalmente perdió la vida por las graves heridas.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba certeros impactos de arma de fuego tanto en la pelvis como en el estómago.

Horas más tarde, los miembros del Comando Patrulla (C.P.) llevaron a cabo una persecución del mencionado vehículo, que posteriormente apareció abandonado.

Integrantes de la División Casos Especiales de la Policía Científica requisaron la unidad, oportunidad en la que detectaron ocho huellas dactilares e incautaron un aparato de telefonía celular. El vehículo tenía adulterados los números de chasis y de motor.

Apresados

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 3ª del distrito y de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona realizaron un allanamiento en una finca situada en Chubut al 1100, cerca de la esquina con calle Bolívar y a una cuadra del escenario del crimen, oportunidad en la que apresaron a un ex recluso, con antecedentes delictivos por robos y venta de drogas, y que recuperó la libertad el 13 de octubre de 2021 tras estar alojado en la Unidad Penitenciaria N° 35, ubicada en Magdalena.

A su vez, en el kilómetro 53,200 de la ruta provincial 2, en el barrio El Peligro, fue capturado otro de los supuestos implicados, de 51 años, quien se asegura que tiene antecedentes por estafa y narcotráfico.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Sergio Fernando Zárate, fiscal de la Unidad Funcional DescentralizadaN° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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