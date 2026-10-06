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Martes, 6 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
HOMICIDIOS

Asesinaron a balazos a dos hombres en presuntas venganzas por venta de drogas

Los casos ocurrieron en la zona oeste del Gran Buenos Aires y las autoridades policiales descartaron que los agresores hubieran actuado con fines de robo.

Fernando Vázquez
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Dos hombres fueron asesinados a balazos en distintos sucesos registrados en el oeste del conurbano bonaerense, los cuales estarían relacionados a la venta de drogas. Las autoridades policiales descartaron, por completo, que los atacantes hayan actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron que la primera de las víctimas, de 23 años, fue hallada en las cercanías del cruce de Pedro Antonio Ballerini y Sapaleri.

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Según agregaron los informantes, los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región de la cabeza.

Trascendió que el muchacho habría sido una persona adicta a consumir sustancias estupefacientes.

El otro crimen

El otro crimen se perpetró frente a un almacén situado en la esquina de Samudio y Río Cuarto, donde un individuo resolvió balear a un hombre de nacionalidad paraguaya, ocasionándole el deceso.

Gracias a las diligencias que efectuaron los uniformados, se incautaron una pistola nueve milímetros, una ametralladora, cargadores para las armas de fuego, municiones, drogas, una mochila, una computadora, una balanza de precisión, una pequeña suma de dinero, un D.N.I., tres handies y dos aparatos de telefonía celular.

Se realizan diferentes procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía Local, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a esos asesinos.

Intervino en las causas penales el doctor Carlos Adrián Arribas, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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