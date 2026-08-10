Atacaron a balazos el frente de una vivienda y mataron a una mujer que estaba en su dormitorio

Una mujer de 49 años fue asesinada a balazos por varios individuos, quienes se movilizaban en un coche y atacaron a disparos el frente de la vivienda en la que residía la víctima. El suceso se registró el fin de semana en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan a estos criminales, a la vez que descartaron por completo que los individuos hayan actuado con fines de robo.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la mujer fue identificada, en forma oficial, como María Gabriela Herlein.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en una finca situada en José Serrano al 2500, entre Acacia y Magnolia, cuando los malvivientes, que se movilizaban armados a bordo de un VW Bora gris visón, comenzaron a disparar contra el frente del inmueble.

Trascendió que Herlein resultó herida de arma de fuego mientras se hallaba en el dormitorio, al sentarse en la cama luego de escuchar las detonaciones.

Con rapidez, los atacantes huyeron en el rodado. La víctima debió ser conducida de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Doctor Lucio Meléndez, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que el cadáver presentaba un certero impacto de proyectil, con orificio de entrada por la región intercostal derecha y que el plomo le egresó por el glúteo derecho.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría undécima del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de apresar a los autores del asesinato.

La hipótesis de las autoridades





Hasta el momento, los uniformados descartaron un intento de asalto y, en este sentido, las autoridades creen que lo acontecido tendría alguna clase de relación con uno de los hermanos de la mujer, que reside en el sector posterior del terreno.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Sergio Fernando Zárate, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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