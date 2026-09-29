Asesinaron a balazos a un presunto ladrón de vehículos de 16 años en un confuso episodio

Un pibe de 16 años, que habría sido integrante de una banda de ladrones de vehículos, fue asesinado a balazos en un confuso suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Las autoridades procuran establecer si el menor fue muerto a disparos por motociclistas o por policías.



Voceros judiciales revelaron que el hecho comenzó a las 21.25 del 25 de septiembre cuando varios malvivientes se apoderaron de una camioneta Chevrolet Tracker gris, en la que fugaron rápidamente.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, el vehículo sustraído apareció luego abandonado, con manchas de sangre, en Gaboto al 5300, entre Colonia y José Ignacio Rucci.

Auxiliado por dos mujeres





Trascendió que al adolescente lo auxiliaron dos mujeres, quienes lo condujeron, de urgencia y a bordo de la caja de una camioneta mudancera Ford F-100 roja, al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Diego Paroissien, donde finalmente perdió la vida, al haber sido herido de arma de fuego en el rostro.

A raíz de lo acontecido, el expediente se caratuló "Homicidio".

Las cámaras de vigilancia





En base a las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, se logró certificar que las personas que escapaban en la camioneta robada fueron atacadas a disparos por dos motociclistas en la calle Coronel Moldes, en el mismo vecindario, incautándose en dicho lugar ocho vainas servidas de pistolas.



Otra hipótesis de los investigadores





Mientras tanto, además la Justicia procura comprobar si este menor fue baleado por los miembros de la División de Delitos contra la Propiedad Automotor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Temática de Homicidios del departamento judicial de la jurisdicción, cuyas autoridades resolvieron convocar a los expertos de la Policía Federal Argentina (P.F.A.) para la realización de diversas pericias.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy