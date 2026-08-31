Asesinaron a cuchilladas a un muchacho durante una pelea vecinal: por el crimen cayeron dos hermanos

Un joven de 30 años fue asesinado a cuchilladas como saldo de una pelea vecinal registrada el fin de semana en el oeste del conurbano bonaerense. A raíz del crimen, los pesquisas policiales detuvieron a dos hermanos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Nicolás Díaz.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en José de Malarredo al 400, entre Cura Navarro y Alcalde Torres, en el Barrio Mitre, donde se originó una disputa callejera, oportunidad en la que el muchacho resultó atacado a cuchilladas.

Trascendió que a Díaz lo condujeron, de urgencia, a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) situada en Veragua al 4500, casi en la esquina con Mar Chiquita, aunque finalmente perdió la vida.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba una certera herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo.

Apresaron a dos sospechosos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito apresaron a dos hermanos, quienes aparecen sindicados de estar implicados en el delito y que se hallaban refugiados en el Barrio Obligado, ubicado en el intersección de Río Tercero y Río Limay.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Claudio Marcelo Oviedo, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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