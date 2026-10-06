Asesinaron a golpes a un presunto ladrón: creen que fue linchado por varias personas

Un presunto ladrón fue asesinado al ser agredido a golpes por varias personas, a las que se cree que habría intentado asaltar, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Las autoridades policiales tratan de esclarecer el linchamiento.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fatal fue identificada, en forma oficial, como Angel Horacio Cordero.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió el fin de semana, cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia, en el número telefónico de emergencias 911, que hacía referencia a una persona con heridas de gravedad, que yacía en el cruce de la avenida Presidente Hipólito Yrigoyen (la ruta provincial 24) y Teniente General Pablo Riccheri.

El hallazgo del supuesto delincuente





Al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron al sujeto y lo condujeron de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.), situada en el cruce de esa ruta y la calle Conscripto Bernardi, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba múltiples golpes en diversas partes del cuerpo.

Se realizan diferentes procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos, con el objetivo de apresar a esos asesinos.

Antes de morir, el individuo les señaló a los policías que malvivientes le habían sustraído el teléfono celular, pero los funcionarios desestimaron la versión.

La hipótesis de las autoridades





Hasta el momento, se presume que Cordero habría pretendido asaltar a varias personas, oportunidad en la que fue golpeado por esas víctimas, en una acción de linchamiento.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Leandro Nicolás Ventricelli, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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