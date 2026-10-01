Asesinaron a golpes a una nena de 11 años: creen que además habría sido violada

Una nena de 11 años fue asesinada a golpes y los funcionarios de la Justicia creen que además habría sido violada. El tremendo suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a la madre, a la abuela y a dos tíos de la víctima.

Voceros judiciales revelaron que la menor de edad fue identificada, en forma oficial, como Nerea Geraldine Pereira.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió a las 2 del miércoles cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una menor presuntamente fallecida en una finca situada en la calle 19 al 1500, entre 115 y 116.



Trascendió que, al arribar al mencionado inmueble, los uniformados hallaron el cadáver de la niña, que yacía en el sector del baño y, por este motivo, se abrió de inmediato un expediente por "Averiguación de causales de muerte".

Las primeras sospechas





En un comienzo se sospechó que la víctima se había quitado la vida por ahorcamiento, aunque posteriormente los peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron a la occisa y determinaron que presentaba diversos golpes en la zona de la espalda. A su vez, se estimó que la nena habría sido abusada sexualmente.



Los investigadores apresaron a cuatro familiares





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos destinados en la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito apresaron por el caso a cuatro familiares de la menor: a su progenitora, a su abuela (que habría sido la persona que avisó a las autoridades) y a dos de sus tíos, debido a que estarían implicados en lo ocurrido.

Intervino en la causa penal, que ahora se recaratuló "Abandono de persona seguido de muerte", la doctora Gabriela Hebe Mateos, fiscal en turno de la Unidad Funcional Descentralizada N° 3 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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