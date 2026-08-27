Asesinaron a cuchilladas a un guardiacárcel y por el crimen fue detenido su hijastro

Un guardiacárcel de 46 años fue asesinado a cuchilladas en su vivienda y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a su hijastro, en un suceso registrado en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como José Antonio Cánepa.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, el hecho se produjo días pasados en una finca situada en calle 22, entre 2 y 3, en el Barrio Sandalio, donde los investigadores hallaron el cadáver del hombre, que se asegura que se desempeñaba en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Apresaron al sospechoso





Trascendió que, en base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría primera de 25 de Mayo y de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito consiguieron apresar al sospechoso.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba heridas de arma blanca; e incautaron un cuchillo y un aparato de telefonía celular en el escenario de lo acontecido.

Investigan lo ocurrido





Mientras tanto, las autoridades procuran averiguar los motivos del asesinato.

De manera preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Homicidio".

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy