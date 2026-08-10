Acribillaron de 6 balazos a un hombre en una presunta venganza callejera

Un hombre de 33 años fue asesinado por varios individuos, quienes lo agredieron a balazos a raíz de una presunta venganza callejera. El suceso se registró en la capital de la Provincia de Santa Fe y los policías buscan a los criminales.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Silvestre Nicolás Escobar.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en el cruce de Los Alisales y Padre Quiroga Aguado, en el barrio Padre Rosso.

Trascendió que el cadáver del sujeto fue hallado por su pareja.

Heridas mortales





Los peritos, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba seis impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

A raíz de lo ocurrido, los servidores públicos de la comisaría sexta del distrito, de la subcomisaría segunda de la zona y de la Policía de Investigaciones (P.D.I.) realizan diferentes procedimientos en ese vecindario, con la idea de apresar a los autores de lo acontecido.

Por F.V.

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