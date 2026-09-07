Asesinaron a hombre a balazos en una vivienda: detuvieron a tres sospechosos

Un hombre, de 33 años, fue asesinado a balazos en el interior de una vivienda. El suceso se registró el domingo en el sur de la Provincia de Buenos Aires y, por el crimen, los pesquisas policiales detuvieron a tres sospechosos.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Braian Alexis Soplán.

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Según agregaron los informantes, el hallazgo se produjo en horas de la madrugada en una finca situada en la calle Río Quequén al 100, casi en el cruce con España, en el Barrio El Prado, en Lobería.

Trascendió que Soplán, luego de ser agredido a disparos, intentó solicitarle ayuda a los vecinos y luego debió ser conducido, de urgencia al Hospital Gaspar Campos, aunque finalmente perdió la vida por estas severas lesiones y mientras era operado por los médicos del centro asistencial.

Heridas mortales

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba tres certeros impactos de arma de fuego (en el estómago, en uno de los hombros y en el rostro).

Se realizó un allanamiento

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Jefatura Departamental de Policía de Necochea realizaron un allanamiento en una inmueble ubicado en ese mismo vecindario, oportunidad en la apresaron a dos individuos y a una mujer, que presuntamente habrían participado en lo ocurrido.

Los investigadores además intentan averiguar los motivos de lo acontecido.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la Ayudantía Fiscal de Lobería y el doctor José Luis Esteban Cipolletti, quien es titular de la Unidad Funcional N° 1 de los tribunales de Necochea.

Por F.V.

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