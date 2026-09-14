Ladrones asesinaron a disparos a un hombre porque habría reclamado por el supuesto robo de una bicicleta

Un hombre de 36 años fue asesinado por dos ladrones, quienes lo agredieron a balazos en venganza porque habría reclamado por el supuesto robo de una bicicleta, en un suceso registrado en el oeste del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales intentan esclarecer lo ocurrido.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Juan Manuel Oviedo.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en el cruce de Cayetano Donizetti y Saturnino Saraza, cuando los malvivientes resolvieron atacar al hombre a disparos.

Trascendió que Oviedo finalmente perdió la vida debido a esta agresión perpetrada mediante armas de fuego.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de aclarar este delito.

Los testimonios de algunos vecinos





Al respecto, algunos habitantes del vecindario dijeron que Oviedo fue baleado en venganza, porque habría reclamado por la presunta sustracción de una bicicleta.

Intervino en la causa penal el doctor Diego Ignacio Rulli, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de dicha jurisdicción.

Por F.V.

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