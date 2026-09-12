Tragedia en una pelea callejera: asesinaron a hombre a botellazos en la cabeza

Un hombre, de 47 años, fue asesinado por un individuo, quien lo agredió salvajemente a botellazos en la cabeza en una pelea callejera que entablaron luego de que el criminal acusara al sujeto de ser un abusador.

El suceso se registró en el oeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales detuvieron al autor del homicidio.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Cristian Guerrero.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Según agregaron los informantes, el hecho se produjo el 8 de septiembre en el cruce de Cabral y avenida Derqui, cuando el atacante, de 30 años, increpó al hombre y lo acusó de ser un violador.

Mortal disputa

Trascendió que, por tal motivo, se originó una disputa, oportunidad en la que el joven se apoderó de un trozo de botella y golpeó en la cabeza a su adversario, para de inmediato fugarse y esconderse en el vecindario.

Guerrero, por sus propios medios, arribó a la sala de primeros auxilios Andersen, ubicada en la esquina de Eduardo Acevedo y Enrique Santos Discépolo, pero, al padecer una severa descompensación, se lo derivó, de urgencia, al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de la Vega, donde finalmente perdió la vida.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y lograron determinar que presentaba un corte en una de las sienes, que le habría presuntamente afectado la arteria temporal.

Apresaron al criminal

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría cuarta del distrito, con el apoyo de los integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, apresaron al responsable de lo ocurrido en Enrique Santos Discépolo al 6700, entre Eduardo Acevedo y Granaderos.

Mientras tanto, al requisar un terreno baldío, ubicado en la intersección de Río de La Plata y Somellera, los uniformados consiguieron incautar una campera y un buzo gris, que aparentemente contaban con manchas de sangre.

Intervino en el expediente penal, que preventivamente se mantiene caratulado "Homicidio críminis causae", la doctora Luisa Pontecorvo, fiscal de la Unidad Funcional N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy