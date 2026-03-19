Asesinaron a golpes a un hombre: el cadáver en descomposición apareció en el patio de su casa, entre chatarra

Un hombre de 67 años apareció asesinado a golpes en el patio de su vivienda, en un tremendo suceso registrado en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales buscan a los autores del crimen.

Voceros judiciales revelaron que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Pedro Daniel Montero.

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Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió días pasados en una finca situada en la calle 25 de Mayo al 10500, en el barrio Florentino Ameghino.

El hallazgo

Trascendió que los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) ingresaron a la casa luego de ser alertados por los familiares del sexagenario y entonces observaron el cuerpo de Montero, tendido en el sector del patio, en avanzado estado de descomposición y entre restos de chatarra.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba heridas compatibles con golpes tanto en las costillas como en la región del cráneo, estimándose que el asesinato habría sido perpetrado entre el 2 y el 6 de marzo, y que Montero también podría haber sido baleado en el estómago.

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la Estación de Policía Departamental del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en el vecindario, con el objetivo de esclarecer lo acontecido.

Intervino en el expediente penal, que en un comienzo había sido caratulado "Averiguación de causales de muerte" y que luego se recaratuló "Homicidio", la doctora María Florencia Salas, fiscal en turno de la Unidad Funcional N° 1 perteneciente a los tribunales marplatenses.

Por F.V.

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