Asesinaron a golpes a un hombre y por el crimen buscan a un sujeto apodado "Mala Fama"

Un hombre de 37 años fue asesinado en una vivienda por un individuo, con quien residía en el lugar y que lo agredió a golpes, presuntamente, como saldo de una pelea. El suceso se registró el fin de semana en el noroeste del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan al sospechoso, al que se lo conoce con el apodo de Mala Fama.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Leonardo Vicente Quiroga.

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Según agregaron los informantes, el hecho se produjo en una finca situada en Salerno al 1500, casi en el cruce con Junín, en las cercanías de las vías del Ferrocarril San Martín, en el barrio Providencia.

El hallazgo del cadáver



Trascendió que el asesinato se descubrió el sábado cuando un sujeto, que aseguró ser amigo de la víctima, arribó a la comisaría 1ª de dicho distrito y señaló que, momentos antes, había hallado el cadáver de Quiroga en el mencionado inmueble.



A raíz de tal motivo, de inmediato los integrantes de la seccional y los miembros del Comando Patrulla (C.P.) se apersonaron en la casa y observaron el cuerpo del fallecido.

Peritos de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un golpe aplicado en la región del cráneo.

Al respecto, el testigo agregó que había visitado a Quiroga el viernes y que lo había encontrado con una herida sangrante en la cabeza, oportunidad en la que el hombre le señaló que había sido atacado por un joven con el que vivía, al que se lo apoda Mala Fama.

Procedimientos





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría, de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos en ese vecindario para apresar al presunto asesino, de 29 años.

Consta en el sumario que el supuesto agresor cuenta con antecedentes delictivos por estafa y por haber robado un teléfono celular; mientras que Quiroga había sido implicado en un hurto (el 18 de junio de 2024) y en un robo (el 16 de julio de 2024).

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", el doctor Alfredo Maximiliano Mallo, fiscal de la Unidad Funcional Descentralizada N° 18 perteneciente al departamento judicial de la jurisdicción.

Por F.V.

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