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Viernes, 25 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
BRUTAL

Asesinaron a un joven a ladrillazos y por el crimen fue detenido uno de sus amigos

El caso ocurrió en la zona sur del territorio bonaerense. La víctima tenía 29 años.

Fernando Vázquez
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Un joven fue asesinado al ser agredido a ladrillazos en la cabeza en una pelea callejera registrada en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Por el crimen fue detenido uno de los amigos del muchacho.

Voceros judiciales revelaron que la víctima fue identificada como Ramiro Sebastián Terraza, de 29 años.

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Según indicaron los informantes, el hecho se produjo en las primeras horas de la mañana del jueves en el cruce del Camino Centenario (la ruta provincial 14) y la calle 45.

El hallazgo del cadáver

Trascendió que el hallazgo del cadáver ocurrió cuando los integrantes del Comando Patrulla de la zona recibieron una denuncia en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida en la mencionada esquina. Al arribar al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del muchacho.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba heridas en la cabeza.

Gracias a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría decimosegunda del distrito apresaron por el delito a uno de los amigos de la víctima, quien se asegura que mató al joven debido a que lo atacó a ladrillazos en el cráneo.

Hasta el momento, los investigadores creen que el asesino habría actuado mientras estaba drogado. En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Homicidio".

Por F.V.

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